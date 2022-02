Funambulerie Pont-de-Ruan, 15 mai 2022, Pont-de-Ruan. Funambulerie Pont-de-Ruan

2022-05-15 16:30:00 – 2022-05-15

« Le Funambule » est écrit au printemps 1957, il est dédié à Abdallah Bentaga funambule et compagnon de Jean Genet, rencontré à la fin de l'année 1956. Ce texte, parmi quelques autres, symbolise un retour à la lumière et à l'écriture pour Genet, un changement de style. Inspiré de sa relation réelle avec un jeune garçon de piste dont il veut faire un grand funambule Genet s'adresse à ce jeune artiste pour l'encourager avec amour. Mais en fait, les conseils prodigués s'appliquent à tous les champs artistiques. Ce n'est pas un traité de funambulisme mais un poème sur la grave et belle responsabilité de l'artiste. Un chant d'amour à l'acte de création. Il n'est pas si fréquent de pouvoir savourer la beauté de l'écriture de Genet.

