Funambals 2022 L’Espace 140 | Rillieux-la-Pape, 1 avril 2022, Rillieux-la-Pape.

Funambals 2022

du vendredi 1 avril au dimanche 3 avril à L’Espace 140 | Rillieux-la-Pape

**Funambals** est un festival urbain de danses et musiques folk, organisé par l’association « La Campanule » chaque année depuis 2010. Funambals ce sont des bals avec de la musique live, des groupes venus des 4 coins de l’Europe pour faire danser le public, un événement entièrement participatif, autonome techniquement et financièrement, une organisation rodée, une association riche de 30 ans d’expérience dans l’organisation d’événements folk sur Lyon et ses environs. Le folk propose des danses accessibles à tous : tous âges, tous niveaux. Les bals folk plaisent au plus grand nombre. **La billetterie ouvrira mercredi 23 février à 12h00. Soyez prêts!** 10 groupes seront parmi nous pour réchauffer le parquet de leurs merveilleuses musiques à danser: **LOOGAROO ~ DUO BROTTO-MILLERET ~ TRENCADIT** **IMNARI ~ DUO LANDAT-MOISSON ~ ARBADETORNE ~ LES ZEOLES** **BAIA TRIO ~ KOMRED ~ PETIT PIMENT** Deux merveilleux stages, le samedi 2 avril, pour perfectionner vos Danses de Vendée avec Arbadétorne et les Danses de l’Italie du Nord avec Baia Trio. Rejoignez-nous ! Entrez dans la danse ! [[https://funambals.lacampanule.fr/](https://funambals.lacampanule.fr/)](https://funambals.lacampanule.fr/) [[https://www.facebook.com/events/844997619469831](https://www.facebook.com/events/844997619469831)](https://www.facebook.com/events/844997619469831)

Pass Bals (Vendredi, Samedi et Dimanche) 50 €

L’Espace 140 | Rillieux-la-Pape 291 Rue d’Athènes, 69140 Rillieux-la-Pape Rillieux-la-Pape Métropole de Lyon



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-01T14:00:00 2022-04-01T23:59:00;2022-04-02T14:00:00 2022-04-02T23:59:00;2022-04-03T14:00:00 2022-04-03T23:59:00