![](https://scontent-cdt1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/273412141_5465084710182332_4905647510005691598_n.jpg?_nc_cat=106&ccb=1-5&_nc_sid=340051&_nc_ohc=yS0iCibtGisAX_XKctU&_nc_ht=scontent-cdt1-1.xx&oh=00_AT9214rgeHGMAuGKcSd6cHDZ-dFBuupI2BelC7ysDv2TRQ&oe=62070303) **FUNAMBALS 2022: News !!!**Chers Funambaleurs, chers danseurs, chers amis, Nous vous avons laissé sans nouvelles depuis trop longtemps….Mais nous revoilà plein d’optimisme! L’équipe organisatrice de Funambals travaille depuis tout ce temps dans l’ombre mais d’arrache-pied pour faire en sorte que cette édition tant attendue voit le jour. Du vendredi 1er avril au dimanche 3 avril 2022, nous souhaitons ardemment faire vibrer le folk à l’Espace 140 de Rillieux-La-Pape (Lyon-France). Nous pesons les pours et les contres. Nous suivons assidûment les annonces du gouvernement, les protocoles que nous devrons mttre en place. Nous attendons toutes les autorisations, les validations. Ce sera probablement un Funambals avec pass vaccinal. Attendons de voir….A suivre… La billetterie devrait ouvrir très prochainement. Nous vous tiendrons informés des évolutions par cette newsletter. 10 groupes devraient être parmi nous pour réchauffer le parquet de leurs merveilleuses musiques à danser: **LOOGAROO ~ DUO BROTTO-MILLERET ~ TRENCADIT****IMNARI ~ DUO LANDAT-MOISSON ~ ARBADETORNE ~ LES ZEOLES****BAIA TRIO ~ KOMRED ~ PETIT PIMENT**Et 2 stages à suivre: Danses de Vendée avec Arbadétorne et Danses de l’Italie du Nord avec Baia Trio. Et des animations dont nous avons le secret: un spectacle de danse, le “folk smoothie” en lien avec le festival Zéro Déchet avec un pique nique bal/concert en extérieur mélangeant groupes folk et rilliards le samedi de 12h30 à 17h. On se réjouit de vous retrouver ! L’équipe FUNAMBALS / LA CAMPANULE funambals@gmail.com ![](https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/s720x720/272999116_5465087920182011_6639285593156131439_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=1-5&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=fxRfbuJykIoAX9WN66D&_nc_ht=scontent-cdg2-1.xx&oh=00_AT9ZSIbBOfGOOwBkbRMHoiaFDpT-oibGtmdLsFkFr291dg&oe=62077F8E)*source : événement [Funambals 2022](https://agendatrad.org/e/35414) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

avec Baia Trio, Komred et Petit Piment

Espace 140,Rillieux-la-Pape (69) 291, Rue d’Athènes Espace 140, 69140 Rillieux-la-Pape, France



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-03T14:00:00 2022-04-03T18:00:00