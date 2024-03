Fun sport expérience dans les Landes Camping les cigales Moliets-et-Maâ, lundi 8 juillet 2024.

Fun sport expérience dans les Landes dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 8 – 21 juillet Camping les cigales 990€ – Départ de Nantes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-08T08:00:00+02:00 – 2024-07-08T23:30:00+02:00

Fin : 2024-07-21T08:00:00+02:00 – 2024-07-21T22:00:00+02:00

Fun sport est un séjours d’évasion au bord de la mer. L’occasion de vivre une semaine de vie en collectivité en camping et de découvrir de nouvelles pratiques nautiques. Des vacances pour expérimenter des nouvelles activités à sensation entre copains ! Le groupe s’installera dans un camping avec piscine dans la région de Labenne au bord de l’océan, pour pouvoir rayonner vers la ville de Biarritz, profiter de l’atmosphère de Bayonne, des plages et reliefs de la Nouvelle Aquitaine. Cet environnement sera l’occasion d’expérimenter des nouvelles activités comme le waterjump, la bouée tractée ainsi que de passer une journée dans un parc aquatique… Nous changerons ensuite de décore et vous prendrez de la hauteur avec l’activité accrobranche. Des sorties, des « quartiers libres », des grands jeux, des baignades et bien d’autres encore selon les opportunités locales seront proposés par les animateurs ou décidés en petit groupe. Un environnement varié, un programme actif, des vacances qui mêlent aventure et décontraction. Un budget supplémentaire sera alloué pour vous permettre de choisir et de vivre des activités en grand ou en petit groupes.

Camping les cigales 40660 Moliets-plage Moliets-et-Maâ 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « aroeven.nantes@aroeven.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 40 34 20 02 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.aroeven-paysdelaloire.fr/fun-sports-experiences-dans-les-landes-1215-ans/ »}]

Camping Plage

Aroéven Pays de la Loire