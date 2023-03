Soirée Cluedo Géant à Fun Space Fun Space, 25 mars 2023, Sens .

CLUEDO géant avec de vrais acteurs ! A vous de mener l’enquête !!!

«LE MEURTRE A DU TALENT»

Samedi 25 mars 2023, ce soir c’est la grande finale de «Futures Stars», le programme phare de W9 cette année, présenté par la magnifique Laurence Dumatelas, enfin jusqu’à ce que celle ci soit retrouvée morte, il y a quelques minutes (à Fun Space).

Elle y séjournait avec la productrice de l’émission, Aurore Hanougui et les 5 candidats finalistes, dans ce lieu qui avait été privatisé pour l’occasion. Ils n’étaient plus que 6 personnes avec le défunt avant le drame, pour un dernier briefing à 17h00 avant de partir pour la mythique scène du Cube Troyes qui est censée accueillir ce soir la finale.

Parmi les candidats on retrouve Sandra Nikouette, une chanteuse pop pleine d’avenir, Manu Crofte, une championne de jeux vidéos en ligne, Maurine Manson, chanteuse de métal au tempérament bien trempé, Lionel Coperfile, magicien à la formidable dextérité, et la dessinatrice Lamia Cabu.

Vous êtes les enquêteurs les plus chevronnés du coin et il faut absolument résoudre cette affaire avant que la presse ne s’empare du scandale !!!

Durée de l’enquête : environ 1h

Tarif : 15€ par personne

Plusieurs sessions dans la soirée

Tous les parcs d’activités sont ouverts au tarif habituel (parc de jeux, trampoline, escalade, réalité virtuelle)

Le bar et la restauration sont ouverts toute la soirée !!

Contact pour vous inscrire :

Fun Space, 2 boulevard des Vauguillettes, 89100 Sens

09 70 19 10 80

contact@funspace.fr

En partenariat avec #1 10 2 3 Escape Game Troyes

