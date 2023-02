Fun Lovin’ Criminals LE TRIANON, 24 avril 2023, PARIS.

Fun Lovin’ Criminals LE TRIANON. Un spectacle à la date du 2023-04-24 à 20:00 (2023-04-24 au ). Tarif : 36.5 à 36.5 euros.

LOS PRODUCTION (R-2022-002290 / R-2022-002291) PRESENTE EN ACCORD AVEC DARK INDEPENDENT BOOKINGS Le mélange contagieux de hip-hop cinématographique, de rock ‘n’ roll, de blues-jazz et de latin-soul de Fun Lovin’ Criminals fait irruption sur la scène musicale new-yorkaise en 1996 avec la sortie de leur premier album multi-platine Come Find Yourself chez EMI Records. Leur premier single Scooby Snacks, célèbre pour ses extraits des films Reservoir Dogs et Pulp Fiction de Tarantino, a passé 17 semaines dans le classement Billboard, atteignant rapidement le statut de disque d’or aux États-Unis. Le groupe connait un succès international, notamment au Royaume-Uni où Come Find Yourself passe deux ans dans le classement des albums britanniques. Fun Lovin’ Criminals se produit avec un set tapageur sur la célèbre scène principale de la Pyramide à Glastonbury ’99 et le reste – comme on dit – appartient à l’histoire. Fun Lovin’ Criminals a sorti 6 albums studio, 2 albums de reprises, 1 triple album live et plusieurs best of. Ils mettent la touche finale à leur 7ème album studio qui sortira début 2023 et coïncidera avec une tournée mondiale. Fun Lovin’ Criminals sont les « cousins de New York » préférés des Européens, de savants conteurs d’histoires vêtus d’élégants costumes Savile Row qui, grâce à des récits comiques sur la vie dans la métropole néon, la musique, la drogue, le crime et l’ennui existentiel, ont lancé une carrière dans la musique. La composition actuelle du groupe :Brian Fast Leiser au chant, à la basse, au clavier, aux cuivres, à la harpe et à la programmation.Frank Benbini à la batterie, aux percussions et au chant.Naim Cortazzi à la guitare et au chant. Fun Lovin’ Criminals Fun Lovin’ Criminals

Votre billet est ici

LE TRIANON PARIS 80, BLD ROCHECHOUART Paris

LOS PRODUCTION (R-2022-002290 / R-2022-002291) PRESENTE EN ACCORD AVEC DARK INDEPENDENT BOOKINGS

Le mélange contagieux de hip-hop cinématographique, de rock ‘n’ roll, de blues-jazz et de latin-soul de Fun Lovin’ Criminals fait irruption sur la scène musicale new-yorkaise en 1996 avec la sortie de leur premier album multi-platine Come Find Yourself chez EMI Records. Leur premier single Scooby Snacks, célèbre pour ses extraits des films Reservoir Dogs et Pulp Fiction de Tarantino, a passé 17 semaines dans le classement Billboard, atteignant rapidement le statut de disque d’or aux États-Unis.

Le groupe connait un succès international, notamment au Royaume-Uni où Come Find Yourself passe deux ans dans le classement des albums britanniques. Fun Lovin’ Criminals se produit avec un set tapageur sur la célèbre scène principale de la Pyramide à Glastonbury ’99 et le reste – comme on dit – appartient à l’histoire.

Fun Lovin’ Criminals a sorti 6 albums studio, 2 albums de reprises, 1 triple album live et plusieurs best of. Ils mettent la touche finale à leur 7ème album studio qui sortira début 2023 et coïncidera avec une tournée mondiale.

Fun Lovin’ Criminals sont les « cousins de New York » préférés des Européens, de savants conteurs d’histoires vêtus d’élégants costumes Savile Row qui, grâce à des récits comiques sur la vie dans la métropole néon, la musique, la drogue, le crime et l’ennui existentiel, ont lancé une carrière dans la musique.

La composition actuelle du groupe :

Brian Fast Leiser au chant, à la basse, au clavier, aux cuivres, à la harpe et à la programmation.

Frank Benbini à la batterie, aux percussions et au chant.

Naim Cortazzi à la guitare et au chant.

.36.5 EUR36.5.

Votre billet est ici