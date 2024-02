FUN GONFLABLE TOUR, le parc de jeux gonflables. Place de la Bartère Casteljaloux, lundi 26 février 2024.

FUN GONFLABLE TOUR, le parc de jeux gonflables. Place de la Bartère Casteljaloux Lot-et-Garonne

De 10h à 18h Non-Stop. Snack & boissons sur place. ATTENTION ⚠️ Pique-Nique, boissons diverses non autorisé, sauf pour les enfants de moins de 18 mois. Nous proposons à toute heure des paninis au nutella, compote, chips, pitch, Haribo, barbe à papa, pop-corn, panini jambon fromage, panini fromage, boissons fraiches, café et thé.

L’entrée est nominative et inchangeable entre enfant. EUR.

Place de la Bartère Centre d’animation de la Bartère

Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

