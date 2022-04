Fun Gonflable Tour Cocumont, 23 avril 2022, Cocumont.

Fun Gonflable Tour Cocumont

2022-04-23 – 2022-04-23

Cocumont Lot-et-Garonne Cocumont

EUR Fun Gonflable Tour, le parc de jeux gonflables est de retour !

– Salle des Sports chauffée de 10h à 18h Non-Stop.

– L’entrée est nominative et inchangeable entre enfant.

– Nous proposons à toute heure des paninis au nutella, compote, chips, pitch, Haribo, barbe à papa, pop-corn, crêpes, boissons fraiches, café et thé.

– Infos: fungonflabletour@orange.fr ou 06.70.87.23.97 sms ou mp.

– Entrée gratuite pour les accompagnants (maximum 3).

– Tarifs illimité, vous pouvez partir et revenir entre 10h et 18h.

– Fermeture des caisses à 17h30, le tarif reste inchangé même à 17h30 ou avant.

– Tarif valable la journée de l’achat uniquement.

– Sans réservation préalable.

Fun Gonflable Tour, le parc de jeux gonflables est de retour !

– Salle des Sports de 10h à 18h.

+33 6 70 87 23 97

Fun Gonflable Tour, le parc de jeux gonflables est de retour !

– Salle des Sports chauffée de 10h à 18h Non-Stop.

– L’entrée est nominative et inchangeable entre enfant.

– Nous proposons à toute heure des paninis au nutella, compote, chips, pitch, Haribo, barbe à papa, pop-corn, crêpes, boissons fraiches, café et thé.

– Infos: fungonflabletour@orange.fr ou 06.70.87.23.97 sms ou mp.

– Entrée gratuite pour les accompagnants (maximum 3).

– Tarifs illimité, vous pouvez partir et revenir entre 10h et 18h.

– Fermeture des caisses à 17h30, le tarif reste inchangé même à 17h30 ou avant.

– Tarif valable la journée de l’achat uniquement.

– Sans réservation préalable.

Fun Gonflable Tour

Cocumont

dernière mise à jour : 2022-04-21 par