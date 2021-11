Fun Gonflable Tour Cocumont, 6 novembre 2021, Cocumont.

Fun Gonflable Tour Cocumont

2021-11-06 – 2021-11-06

Cocumont 47250 Cocumont

7.9 7.9 EUR Fun Gonflable Tour, le parc de jeux gonflables est de retour !

– Salle des Sports de 10h à 18h.

– Snack & boissons sur place.

– Service à table.

– Entrée gratuite pour les accompagnants.

– L’entrée est nominative.

Nous proposons à toute heure des paninis jambon-fromage, paninis au nutella, compote, chips, pitch, Haribo, barbe à papa, pop-corn, boissons fraiches, café et thé.

– Il est conseillé de réserver votre venue pour votre confort afin d’avoir une table et d’éviter l’attente.

Infos: fungonflabletour@orange.fr ou 06.70.87.23.97 sms ou mp.

– Les moyens de paiement acceptés sont espèces et chèques, pas de terminal CB.

Fun Gonflable Tour

Cocumont

dernière mise à jour : 2021-10-29 par