Fun car show – stock car international Illzach, 27 mai 2023

Fun car show – stock car international

6 Rue du Stade Illzach Haut-Rhin

2023-05-27 – 2023-05-29

EUR Le grand rendez-vous des amateurs de belles carrosseries et de stock-car… Le Fun Car Show est la plus importante concentration en France de voitures américaines et de » custom « , véhicules personnalisés, modifiés, et embellis.

Au programme : plusieurs centaines de véhicules exposés (Américaines d’avant et d’après 1970, Rods, Custom, mini-van, delivery, pick-up, leadsled, Harley-Davidson et leurs bikers…), des courses de Stock Car avec les meilleurs pilotes français et européens et des concerts de musique Country et de Rock.

C’est la plus grande concentration de voitures américaines en France: plus de mille véhicules américains d’époque et 20 000 spectateurs autour de diverses animations, attractions et concerts de country.

+33 3 89 53 92 73

