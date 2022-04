Fun Cake Deluxe Ouistreham, 2 avril 2022, Ouistreham.

Fun Cake Deluxe Place du Marché Le Dansoir Ouistreham

2022-04-02 20:30:00 20:30:00 – 2022-04-02 22:00:00 22:00:00 Place du Marché Le Dansoir

Ouistreham Calvados

Le Dansoir reçoit le groupe Fun Cake Deluxe pour un concert funk et disco de folie !

Funk Cake Deluxe est un groupe de 11 musiciens : un chanteur-harmoniciste, deux choristes, un batteur, un bassiste, un guitariste, un pianiste, un trompettiste, deux saxophonistes ténors, un tromboniste.

Le désir du groupe est de jouer des reprises Funk, Disco des années 70 à 80, ou plus modernes connues du grand public.

Faire danser le public est source d’inspiration et de motivation pour tous les membres du groupe.

Place du Marché Le Dansoir Ouistreham

