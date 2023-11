Kiff ta santé Fun Avenue Bettancourt-la-Ferrée Catégories d’Évènement: Bettancourt-la-Ferrée

Haute-Marne Kiff ta santé Fun Avenue Bettancourt-la-Ferrée, 28 novembre 2023, Bettancourt-la-Ferrée. Kiff ta santé Mardi 28 novembre, 13h30 Fun Avenue Entrée libre Depuis 2015, le forum « Kiff’ ta santé », organisé par le CCAS de Saint-Dizier, a pour vocation de sensibiliser les jeunes de 16 à 25 ans à la problématique de la santé en leur proposant des rencontres avec une multitude de professionnels de la santé, allant du paramédical au social, en un seul et même endroit. Ce forum revient pour une nouvelle édition le mardi 28 novembre à Fun Avenue (19 rue des Roises à Bettancourt-la-Ferrée), de 13h30 à 18h. Chaque édition accueille de nombreux jeunes venant individuellement ou bien en groupe avec leurs écoles ou d’autres structures. Ce forum, sous la forme de stands ludiques tenus par les partenaires, permet aux jeunes du territoire de s’informer et de répondre à leurs questions sur l’alimentation, le bien-être, les addictions, la sexualité et la contraception, la sécurité routière, les bienfaits du sport ou encore le cyberharcèlement. En complément de ces stands, un spectacle musical par le groupe Ouïe Fi sera donné de 15h à 16h30 pour alerter sur les risques auditifs liés à l’exposition à des niveaux sonores trop élevés. Fun Avenue 19 Rue des Roises, 52100 Bettancourt-la-Ferrée Bettancourt-la-Ferrée 52100 Haute-Marne Grand Est Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-28T13:30:00+01:00 – 2023-11-28T18:00:00+01:00

2023-11-28T13:30:00+01:00 – 2023-11-28T18:00:00+01:00 santé Détails Catégories d’Évènement: Bettancourt-la-Ferrée, Haute-Marne Autres Lieu Fun Avenue Adresse 19 Rue des Roises, 52100 Bettancourt-la-Ferrée Ville Bettancourt-la-Ferrée Departement Haute-Marne Lieu Ville Fun Avenue Bettancourt-la-Ferrée latitude longitude 48.652747;4.963922

Fun Avenue Bettancourt-la-Ferrée Haute-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bettancourt-la-ferree/