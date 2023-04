Vide-greniers 72 avenue de l’Usine, 13 août 2023, Fumel.

Organisé par l’association Les Amis du Sud-Ouest, sur le parking de l’hôtel restaurant le 72 Avenue.

Buvette et restauration sur place..

2023-08-13 à ; fin : 2023-08-13 18:00:00. EUR.

72 avenue de l’Usine Parking du 72 Avenue

Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Organized by the association Les Amis du Sud-Ouest, on the parking lot of the hotel restaurant 72 Avenue.

Refreshments and food on the spot.

Organizado por la asociación Les Amis du Sud-Ouest, en el aparcamiento del restaurante del hotel 72 Avenue.

Refrescos y comida in situ.

Organisiert von der Vereinigung Les Amis du Sud-Ouest, auf dem Parkplatz des Hotel-Restaurants le 72 Avenue.

Getränke und Speisen vor Ort.

Mise à jour le 2023-04-20 par OT Fumel – Vallée du Lot