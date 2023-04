Bateau promenade sur le Lot avec passage d’écluse et halte-déjeuner Embarcadère du pont de l’usine, 3 août 2023, Fumel.

La Gabarre Fuméloise est au port de Fumel. Vous naviguerez sur 15 km de rivière aller-retour et passerez l’écluse d’Orgueil. Promenade commentée.

Halte-déjeuner au domaine de Guillalmes en bordure de rivière : panier tiré du sac ou snacking. Retour en début d’après-midi. Sur réservation..

Embarcadère du pont de l’usine

Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



La Gabarre Fuméloise is at the port of Fumel. You will navigate 15 km of river round trip and pass the Orgueil lock. Guided walk.

Lunch break at the Guillalmes estate on the banks of the river: basket taken from the bag or snacking. Return at the beginning of the afternoon.

La Gabarre Fuméloise se encuentra en el puerto de Fumel. Navegará por 15 km de río de ida y vuelta y pasará por la esclusa de Orgueil. Visita guiada.

Parada para almorzar en la finca Guillalmes, a orillas del río: almuerzo para llevar o tentempié. Regreso a primera hora de la tarde. En reserva.

Die Gabarre Fuméloise liegt im Hafen von Fumel. Sie fahren 15 km auf dem Fluss hin und zurück und passieren die Schleuse von Orgueil. Die Fahrt wird kommentiert.

Mittagsstopp auf der Domaine de Guillalmes am Flussufer: Korb aus dem Rucksack oder Snacks. Rückkehr am frühen Nachmittag. Mit Reservierung.

