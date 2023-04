Laissez-vous guider ! Centrale hydro-électrique de Fumel 20 avenue de l’usine, 11 juillet 2023, Fumel.

Avec votre guide découvrez l’histoire et l’environnement naturel et industriel de la centrale hydraulique de Fumel. Visuel panoramique sur les turbines Kaplan. La visite ne descend pas dans les niveaux inférieurs. Places limitées. Réservation indispensable..

2023-07-11 à ; fin : 2023-07-11 12:00:00. EUR.

20 avenue de l’usine

Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



With your guide discover the history and the natural and industrial environment of the hydraulic power station of Fumel. Panoramic visual on the Kaplan turbines. The visit does not descend to the lower levels. Limited places. Reservation essential.

Con su guía, descubra la historia y el entorno natural e industrial de la central hidráulica de Fumel. Vista panorámica de las turbinas Kaplan. La visita no desciende a los niveles inferiores. Plazas limitadas. Imprescindible reservar.

Entdecken Sie mit Ihrem Reiseleiter die Geschichte und die natürliche und industrielle Umgebung des Wasserkraftwerks von Fumel. Panoramablick auf die Kaplanturbinen. Die Führung führt nicht in die unteren Ebenen hinab. Begrenzte Anzahl von Plätzen. Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-02-20 par OT Fumel – Vallée du Lot