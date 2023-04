Spectacle jeune public – L’Ours et la Louve 108 rue Leon Jouhaux, 3 mai 2023, Fumel.

Conte sonore illustré pour les enfants sur le thème de la famille, de la différence et du monde sauvage.

Spectacle tout public et familial, dès 3 ans. Durée 40 minutes..

2023-05-03 à ; fin : 2023-05-03 15:30:00. EUR.

108 rue Leon Jouhaux Pavillon 108

Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Illustrated sound tale for children on the theme of family, difference and the wild world.

Show for all ages and families, from 3 years old. Duration 40 minutes.

Un cuento sonoro ilustrado para niños sobre el tema de la familia, la diferencia y el mundo salvaje.

Espectáculo para todos los públicos y familias, a partir de 3 años. Duración 40 minutos.

Illustriertes Klangmärchen für Kinder zum Thema Familie, Unterschiedlichkeit und Wildnis.

Aufführung für alle Altersgruppen und Familien, ab 3 Jahren. Dauer 40 Minuten.

