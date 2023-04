Rencontre dédicace BD 1 place du château, 26 avril 2023, Fumel.

Dans le cadre du Concours BD organisé par le festival Bonabulles, la bibliothèque est heureuse de vous inviter à une rencontre-dédicace avec les auteurs Patrick Goulesque et Christian Paty. Rendez-vous à ne pas manquer pour tous les amateurs de BD et tous ceux qui souhaitent découvrir cet univers..

2023-04-26 à ; fin : 2023-04-26 16:00:00

1 place du château Bibliothèque de Fumel

Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



As part of the Comic Book Contest organized by the Bonabulles festival, the library is pleased to invite you to a book signing with the authors Patrick Goulesque and Christian Paty. An appointment not to be missed for all comic book lovers and all those who wish to discover this universe.

En el marco del concurso de cómics organizado por el festival Bonabulles, la biblioteca tiene el placer de invitarle a una firma de libros con los autores Patrick Goulesque y Christian Paty. Una cita ineludible para todos los amantes del cómic y todos aquellos que deseen descubrir este universo.

Im Rahmen des vom Festival Bonabulles organisierten Comic-Wettbewerbs freut sich die Bibliothek, Sie zu einer Signierstunde mit den Autoren Patrick Goulesque und Christian Paty einzuladen. Ein Termin, den Sie nicht verpassen sollten, für alle Comic-Liebhaber und alle, die diese Welt entdecken möchten.

