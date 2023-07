Centre ville historique de Fumay Fumay, 12 juillet 2023, Fumay.

La ville de Fumay, forte de sa culture ardoisière, renferme des maisons typiques. D’abord réalisées en ardoise et en pierre bleue de Givet, on découvre aussi l’utilisation de la brique et de la pierre de Dom (calcaire ocre, extrait dans la région de Charleville-Mézières) . La spécificité se retrouve également dans les formes rectangulaires. On bâtit au début du XXe siècle des maisons en L et en T.Autre élément typique de la maison fumacienne: la cave qui s’ouvre à même le sol et la porte d’entrée individuelle surmontée d’une imposte. LA FRESQUE DES « SCAILLETEUX »:C’est ainsi que l’on nommait les hommes qui extrayaient les blocs d’ardoise des fonds et les taillaient pour en tirer des blocs exploitables. Pour perpétuer leurs souvenirs, la ville de Fumay a commandé à l’artiste G. A Favaudon une fresque d’ardoise et de béton, située avenue Jean Jaurès..

The town of Fumay, strong of its slate culture, contains typical houses. First made of slate and Givet blue stone, we also discover the use of brick and Dom stone (ochre limestone, extracted in the Charleville-Mézières region). The specificity is also found in the rectangular shapes. At the beginning of the 20th century, L-shaped and T-shaped houses were built. Another typical element of the « maison fumacienne » is the cellar which opens on the ground and the individual entrance door surmounted by a transom. THE « SQUARE BROOM »: This is the name given to the men who extracted the blocks of slate from the bottom and cut them to make blocks that could be exploited. To perpetuate their memories, the town of Fumay commissioned the artist G. In Favaudon a fresco of slate and concrete, located on the Avenue Jean Jaurès.

El pueblo de Fumay, con su fuerte cultura de la pizarra, contiene casas típicas. Inicialmente de pizarra y piedra azul de Givet, también se utiliza el ladrillo y la piedra Dom (caliza ocre, extraída en la región de Charleville-Mézières). La especificidad también se encuentra en las formas rectangulares. A principios del siglo XX se construyeron casas en forma de L y de T. Otro rasgo típico de la casa fumaciana es el sótano que se abre en el suelo y la puerta de entrada individual coronada por un travesaño. EL FRESCO « SCAILLETEUX »: Se llamaba así a los hombres que extraían los bloques de pizarra del fondo y los cortaban en bloques utilizables. Para perpetuar sus recuerdos, la ciudad de Fumay ha encargado al artista G. Un Favaudon para pintar un fresco de pizarra y hormigón en la avenida Jean Jaurès.

In der Stadt Fumay, die von ihrer Schieferkultur geprägt ist, befinden sich typische Häuser. Zunächst wurden sie aus Schiefer und dem Blaustein von Givet gebaut, später entdeckte man auch die Verwendung von Ziegelsteinen und Dom-Stein (ockerfarbener Kalkstein, der in der Gegend von Charleville-Mézières abgebaut wird). Die Besonderheit zeigt sich auch in den rechteckigen Formen. Jahrhunderts wurden L- und T-förmige Häuser gebaut.Ein weiteres typisches Merkmal des Hauses in Fumac ist der Keller, der sich zum Boden hin öffnet, und die individuelle Eingangstür mit einem Oberlicht. DIE FRESKE DER « SCAILLETEUX »: So nannte man die Männer, die die Schieferblöcke aus den Böden holten und sie zu brauchbaren Blöcken schnitten. Um ihre Erinnerungen wachzuhalten, beauftragte die Stadt Fumay den Künstler G. A Favaudon ein Fresko aus Schiefer und Beton, das sich in der Avenue Jean Jaurès befindet.

