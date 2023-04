Silence dans les rangs Rue Francis de Pressencé, 13 mai 2023, Fumay.

Retrouvons Pierre Mathues pour une conférence pseudo-pédagogique tonique et délirante qui tente de sauver l’enseignement. Et ça fait 10 ans que ça dure ! En filigrane, une question : « Faut-il vraiment être fou pour être prof ? » Ce n’est peut-être pas nécessaire, mais ça aide. Durée : 1h10 / Tout public Entrée gratuite.

Rue Francis de Pressencé Salle du centre social de Fumay

Fumay 08170 Ardennes Grand Est



Let’s meet Pierre Mathues for an invigorating and delirious pseudo-pedagogical conference that tries to save teaching. And it’s been going on for 10 years! In the background, a question: « Do you really have to be crazy to be a teacher? » Maybe it’s not necessary, but it helps. Duration: 1h10 / All audiences Free admission

Reunámonos con Pierre Mathues para una vigorosa y delirante conferencia pseudopedagógica que intenta salvar la enseñanza. ¡Y lleva 10 años! De fondo, una pregunta: « ¿De verdad hay que estar loco para ser profesor? » Puede que no sea necesario, pero ayuda. Duración: 1h10 / Todos los públicos Entrada gratuita

Wir treffen Pierre Mathues für eine tonische und wahnwitzige pseudopädagogische Konferenz wieder, die versucht, den Unterricht zu retten. Und das schon seit zehn Jahren! Im Hintergrund steht eine Frage: « Muss man wirklich verrückt sein, um Lehrer zu werden? » Vielleicht ist es nicht nötig, aber es hilft. Dauer: 1 Std. 10 Min. / Für alle Altersgruppen Freier Eintritt

