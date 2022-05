Foire à tout / Expositions d’oiseaux et d’anciens véhicules Fultot Fultot Catégories d’évènement: Fultot

Foire à tout / Expositions d’oiseaux et d’anciens véhicules Fultot, 30 juin 2019 08:00, Fultot. Dimanche 30 juin 2019, 08h00 Sur place Entrée libre. Exposants 1 Euro le mètre. Foire à tout, Expositions oiseaux, voitures Bonjour, L’A.P.E.F. (Actifs pour l’Eglise de Fultot) organise sa première Foire à tout, présentant par la même l’association du C.O.Q. (Club Ornithologique Quevillais), ainsi qu’une exposition d’anciens véhicules, et vente de pièces. Le terrain communal de Fultot reçoit chaque année environ 35-40 Exposants. Cette année, nous voulons aller plus loin, et proposer une exposition d’anciennes voitures, en partenariat avec le Club Renault 25 Français. Ce sera l’occasion de vendre des pièces, entre passionnés, ainsi que de discuter mécanique, et oiseaux par la même occasion. Pour la foire à tout, nous faisons payer 1 Euros le mêtre linéaire. Restauration et Buvette sur place. Venez nombreux L’intégralité des fonds récoltés iront à la sauvegarde de l’Eglise, au niveau patrimoine. Fultot Fultot 76560 Fultot Seine-Maritime dimanche 30 juin 2019 – 08h00 à 18h00

