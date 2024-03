Fullmoon Gong Bath Corps Connect Caen, dimanche 18 août 2024.

Fullmoon Gong Bath Corps Connect Caen Calvados

Le gong bath (bain sonore), est une technique de relaxation profonde venant d’Asie, que l’on pratique à l’aide de grands gongs symphoniques et planétaires. Cette relaxation, proche de la méditation calme votre esprit et rebooste votre corps en énergie, en stimulant votre immunité de manière naturelle grâce aux sons et aux vibrations des instruments.

SPECIAL FULLMOON

Nous sommes composés à plus 70% d’eau, et nous savons que la lune influe sur cet élément. Nous aimons donc jouer lors des pleines lunes, et d’utiliser l’eau comme vecteur pour permettre à la vibration de pénétrer davantage dans le corps et de travailler plus en profondeur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-18 18:00:00

fin : 2024-08-18 19:00:00

Corps Connect 82D avenue de THIES

Caen 14000 Calvados Normandie contact@uni-sen.com

