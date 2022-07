Full Moon Party

Full Moon Party, 13 juillet 2022, . Full Moon Party



2022-07-13 20:00:00 – 2022-07-13 23:59:00 EUR Place à un programme complètement déjanté, un dépaysement assuré, une ambiance survoltée. – Déco et ambiance 100% originale – Dress code : Fluo Buvette et restauration sur place Place à un programme complètement déjanté, un dépaysement assuré, une ambiance survoltée et haute en couleurs ! Dress code : fluo ! Buvette et petite restauration sur place. Place à un programme complètement déjanté, un dépaysement assuré, une ambiance survoltée. – Déco et ambiance 100% originale – Dress code : Fluo Buvette et restauration sur place dernière mise à jour : 2022-06-28 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville