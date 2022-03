Full Moon Little House + Pendapendu L’Alimentation Générale, 14 mai 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 14 mai 2022

de 20h00 à 23h00

gratuit

Full Moon Little House déploie un univers en apesanteur à travers une musique influencée par le pop rock indépendant (Slowdive, Beach House, Daughter, Syd Matters, Radiohead) mais également le post rock (Mogwai, Explosion in the sky), tout en restant ouvert aux sonorités électroniques (Suuns). La team FMLH met en oeuvre un set live immersif et captivant, dans la plus pure tradition rock alternative. Sa musique, à la fois éthérée et puissante, propose un voyage saisissant, aux frontières des abysses.

Dans le tarot divinatoire, la carte du Pendu symbolise la résignation à devoir rester dans l’attente, et lâcher prise jusqu’à trouver une solution.

Projet solo de Yann Ollivier (The Craftmen Club, Thomas Howard Memorial), PANDAPENDU voit le jour dans ce climat incertain où l’attente d’un retour au monde, était tant espéré.

Cet ovni musical est le fruit de la rencontre entre les compositions de Yann, la plume de Maxwell Farrington (Dewaere, Le SuperHomard) et la production d’Elouan Jégat (Skopitone Sisko). Parfois mélancoliques, mais toujours colorés et positives, les rythmiques font vibrer nos corps, pendant que les synthétiseurs pop s’entremêlent dans nos esprits, faisant penser parfois à Phoenix, Metronomy, Sébastien Tellier, Balthazar ou même Julien Doré. »

L’Alimentation Générale 64 Rue Jean-Pierre Timbaud Paris 75011

Contact : http://alimentation-generale.net/evenements/2022-05-14#.Yi9ltiHJ–k https://www.facebook.com/events/542413880355617

Concert;Musique

