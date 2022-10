Full Moon Little House – Concert rock alternatif, 10 novembre 2022, .

Full Moon Little House – Concert rock alternatif



2022-11-10 18:00:00 – 2022-11-10 20:00:00

Kévin Navizet est un autodidacte aux inspirations diverses. Full Moon Little House, à l’origine projet musical solo, est né pendant le confinement :Kévin Navizet a repris sa guitare, et a décidé de prendre le temps de jouer de la musique. Petit à petit, il a créé ses titres avec un but : un titre par mois accompagné de son clip pendant un an. Le projet rencontre un beau succès, notamment suite à un article de la plateforme bretonne Litzic (https://litzic.fr/un-an-avec/full-moon-little-house-un-groupe/) qui relaie le projet de Kévin titre par titre. De fil en aiguille, l’artiste rencontre des collègues, et constitue une formation à cinq instruments. Full Moon Little House déploie un univers en apesanteur à travers une musique influencée par le rock indépendant (Slowdive, Beach House, Daughter, Syd Matters, Radiohead) mais également le post rock (Mogwai, Explosion in the sky), tout en restant ouvert aux sonorités électroniques (Suuns). La team FMLH met en œuvre un set live immersif et captivant, dans la plus pure tradition rock alternative. Sa musique, à la fois éthérée et puissante, propose un voyage saisissant, aux frontières des abysses.

lebarbeplouha@gmail.com +33 6 58 10 77 38

dernière mise à jour : 2022-10-08 par