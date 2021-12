Toulouse Centre culturel – Théâtre des Mazades Haute-Garonne, Toulouse Full Caucase Centre culturel – Théâtre des Mazades Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Centre culturel – Théâtre des Mazades , le samedi 12 février 2022 à 18:30

Cinéma —— **Jean-Thomas Renaud,** **Franck Sanson, 2018.** **Soirée Montagne et Littérature :** **lecture, projection & débat** Film documentaire sur un voyage-exploration inédit, la traversée intégrale à ski de la chaîne du Caucase par une équipe franco-russe en hiver 2017. Au-delà de la performance physique et psychologique, cette traversée originale dévoile de belles rencontres avec les Caucasiens donnant aux images une dimension profondément humaine. **18h30 Lecture autour des mondes du Caucase par le comédien Didier Le Gouic** **Projection suivie d’un échange sur les cultures dans le Caucase en compagnie d’un chercheur et des participants à l’expédition**

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Centre culturel – Théâtre des Mazades 10 Avenue des Mazades, 31200 Toulouse, France

2022-02-12T18:30:00 2022-02-12T22:59:00

