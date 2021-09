FULL BLAST, BRÖTZMANN-PLIAKAS-WERTMÜLLER Alhambra, 19 septembre 2021, Genève.

Alhambra, le dimanche 19 septembre à 19:00

Une faille géologique et intemporelle traversera cette soirée lorsque Full Blast entrera en scène, aux côtés des deux musiciens suisses Marino Pliakas et Michael Wertmüller, le légendaire saxophoniste et clarinettiste allemand Peter Brötzmann a trouvé deux compagnons qui soutiennent et nourrissent son jeu et son feu intérieur. Une extension de son travail avec Last Exit, mais dans ce trio on trouve aussi des passages réfléchis qui confèrent aux performances de Full Blast quelque chose d’unique. Extrait: [https://peterbroetzmann.bandcamp.com/track/full-blast](https://peterbroetzmann.bandcamp.com/track/full-blast) Peter Brötzmann, saxophone ténor, saxophone alto, clarinette, tarogato Marino Pliakas, basse électrique Michael Wertmüller, batterie

CHF 40.- (plein tarif) CHF 25.- (membres AMR et ADEM, étudiants, SONART, AVS, AI, AC) CHF 20.- (titulaires de la carte 20 ans)

Le 40e AMR Jazz Festival aura lieu du 16 au 26 septembre 2021. Avec près de 40 événements, dont des concerts, et jams, une table ronde, une expo, des films, de la danse et même de la poésie !

Alhambra Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Genève



