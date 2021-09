Genève Alhambra Genève FULL BLAST, BRÖTZMANN-PLIAKAS-WERTMÜLLER Alhambra Genève Catégorie d’évènement: Genève

Bien que son nom fasse référence à l’organisation britannique soutenant l’idée que la Terre est plate, Flat Earth Society est loin de penser sa musique de manière linéaire. Big band sauvage à l’inventivité inépuisable, réunion d’artistes aventureux, cet ensemble anticonformiste fait office d’ovni dans le paysage jazz contemporain. Fondé en Belgique en 1999 par le clarinettiste, saxophoniste et pianiste Peter Vermeersch, le groupe oscille entre un jazz traditionnel et une improvisation pure invoquant des sonorités rock fusion aux pérégrinations punks. Extrait: [https://flatearthsocietyorchestra.com/FES-LIVE-EN](https://flatearthsocietyorchestra.com/FES-LIVE-EN) Benjamin Boutreur, saxophone alto Bart Maris, trompette Peter Delannoy, trombone Berlinde Deman, tuba basse Pauline Leblond, trompette Michel Mast, saxophone ténor Marc Meeuwissen, trombone Marti Melià Margañon, saxophone ténor, clarinette Kristof Roseeuw, contrebasse Wim Segers, vibraphone Peter Vandenberghe, claviers Bruno Vansina, saxophone baryton Peter Vermeersch, clarinette, direction Teun Verbruggen, batterie Maarten Flamand, guitare électrique

CHF 40.- (plein tarif) CHF 25.- (membres AMR et ADEM, étudiants, SONART, AVS, AI, AC) CHF 20.- (titulaires de la carte 20 ans)

Le 40e AMR Jazz Festival aura lieu du 16 au 26 septembre 2021. Avec près de 40 événements, dont des concerts, et jams, une table ronde, une expo, des films, de la danse et même de la poésie ! Alhambra Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Genève

