Mardi 16 novembre à 12h Patrimoine

Dans le cadre du Festival du livre gourmand Originaire du Périgord (1831-1912), maître de l’art de la gastronomie, disciple de Brillat-Savarin, poète de la table, il a participé à la renommée de la cuisine périgourdine. Suivi d’une dégustation. 2 € / Gratuit jusqu’à 11 ans

Sur réservation au 06 16 79 03 97 / vah@perigueux.fr

Pass sanitaire et port du masque exigés Rdv maison du Greffe, 12 avenue Daumesnil

Credit collection MAAP

