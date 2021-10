Périgueux Maison du Greffe Dordogne, Périgueux Fulbert Dumonteil, écrivain et chroniqueur gastronomique de la Belle Epoque Maison du Greffe Périgueux Catégories d’évènement: Dordogne

Périgueux

Fulbert Dumonteil, écrivain et chroniqueur gastronomique de la Belle Epoque Maison du Greffe, 16 novembre 2021, Périgueux. Fulbert Dumonteil, écrivain et chroniqueur gastronomique de la Belle Epoque

Maison du Greffe, le mardi 16 novembre à 12:00

_**Pause patrimoine**_ _**Dans le cadre du Festival du livre gourmand**_ Fulbert Dumonteil, originaire du Périgord (1831-1912), maître de l’art de la gastronomie, disciple de Brillat-Savarin, poète de la table, il a participé à la renommée de la cuisine périgourdine. Suivi d’une dégustation.

2 € / Gratuit jusqu’à 11 ans. Sur réservation. Pass sanitaire et port du masque exigés. Rdv : maison du Greffe, 12 avenue Daumesnil.

Pause patrimoine Maison du Greffe 12 avenue Daumesnil 24000 Périgueux Périgueux Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-16T12:00:00 2021-11-16T13:00:00

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Périgueux Autres Lieu Maison du Greffe Adresse 12 avenue Daumesnil 24000 Périgueux Ville Périgueux lieuville Maison du Greffe Périgueux