Fuji-Joe • Jenny's Dancing • Greatland / Supersonic (Free entry) SUPERSONIC Paris, 30 décembre 2023, Paris.

Le samedi 30 décembre 2023

de 19h00 à 23h00

.Tout public. gratuit

Cette soirée plaira aux fans de… Idles, NOFX & Sonic Youth

FUJI-JOE (22h30)

(Post punk noise – Paris, FR)

Fuji-Joe se forme dans une chambre à Pigalle un peu par hasard.

Guitare noize, basse fuzz, batterie fiévreuse et au milieu une voix aux accents poétiques au service de textes en français.

Vaste mélange de post-punk, noise et shoegaze, Fuji-Joe convoque des influences comme Sonic Youth, Murder Capital, Television ou encore Léo Ferré.

FFO / Si vous aimez : Sonic Youth, Murder Capital, Television

JENNY’S DANCING (21h30)

(Garage rock – Antony, FR)

Après la première partie de Pogo Car Crash Control et une quinzaine de dates parisiennes l’année dernière, Jenny’s Dancing sort son nouveau single “Jade”.

Danses, distortion et mélodies sauvagement rock, c’est ce que scande Jenny’s Dancing. Leurs compositions se parent parfois de couleurs carrément punk pour mieux d’autres fois se faire pop. Pas étonnant d’y retrouver la rage D’IDLES, la sensibilité de Black Country, New Road et l’efficacité des classiques britrock. Ils crient “Les mots d’amour” de Lulu van Trapp, qui les partage. Les quatre ami-es se rencontrent de la maternelle au lycée en région parisienne. Pablo (batterie), Zoé (chant/basse), Paul (guitare/saxophone) et Adrien (chant/guitare) sont habités par ce besoin de partage, ils dansent leur rage de vivre et de chanter avec passion et sensibilité. C’est ainsi qu’avec son chanteur en robes et en soutenant le mouvement « More Women On Stage », Jenny’s Dancing fait de sa musique le lieu d’expression de ses convictions et de ses passions.

FFO / Si vous aimez : IDLES, Fidlar, Black country, New road

https://soundcloud.com/jennys…/where-did-it-all-go-demo…

GREATLAND (20h30)

(Pop punk – Paris, FR)

Formé à Paris en 2019, Greatland vous guide au travers de son univers musical à base de pop, de rock et de punk californien. Asseyez-vous et prenez le temps d’apprécier le voyage !

Après un premier EP 5 titres « Welcome to Greatland » enregistré en novembre 2020 sur le thème du voyage réel ou spirituel, un second EP 6 titres « Greatland » sort en avril 2022, plus introspectif. Le groupe est actuellement en phase de composition de son premier album, prévu pour fin 2024.

En parallèle, Greatland se produit sur des scènes variées, en Île de-France et au-delà, aussi bien en électrique qu’en acoustique.

FFO / Si vous aimez : Green Day, weezer, foo fighters

https://greatland.bandcamp.com

Samedi 30 Décembre 2023

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://fb.me/e/1x2eTQzCq https://fb.me/e/1x2eTQzCq

