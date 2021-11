Châtenay-Malabry Theatre Firmin Gémier / La Piscine Châtenay-Malabry, Hauts-de-Seine Fuir le fléau Theatre Firmin Gémier / La Piscine Châtenay-Malabry Catégories d’évènement: Châtenay-Malabry

Hauts-de-Seine

Fuir le fléau Theatre Firmin Gémier / La Piscine, 13 janvier 2022, Châtenay-Malabry. Fuir le fléau

du jeudi 13 janvier 2022 au samedi 15 janvier 2022 à Theatre Firmin Gémier / La Piscine

Une commande de textes à Nathalie Azoulai, Emmanuelle Bayamack-Tam, Arno Bertina, Valérie Cachard, Lise Charles, Rébecca Déraspe, Rémi De Vos, Thierry Illouz, Leslie Kaplan, Olivier Kemeid, Philippe Lançon, Scholastique Mukasonga, Valérie Manteau, Laurent Mauvignier, Marie Nimier, Jean-Marc Royon, Jacques Serena Avec Vincent Dissez, Olivier Dutilloy, Anne Girouard, Norah Krief et en alternance Alvie Bitemo, Olivier Broche, Lorry Hardel, Nelson-Rafaell Madel, Isis Ravel Le Festin Compagnie Anne-Laure Liégeois Theatre Firmin Gémier / La Piscine 254 Avenue de la Division Leclerc, Châtenay-Malabry Châtenay-Malabry Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-13T20:30:00 2022-01-13T22:00:00;2022-01-14T20:30:00 2022-01-14T22:00:00;2022-01-15T17:00:00 2022-01-15T18:30:00;2022-01-15T20:00:00 2022-01-15T21:30:00

