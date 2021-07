Châtenay-Malabry L'Azimut - Théâtre La Piscine Châtenay-Malabry, Hauts-de-Seine Fuir le fléau L’Azimut – Théâtre La Piscine Châtenay-Malabry Catégories d’évènement: Châtenay-Malabry

du jeudi 13 janvier 2022 au samedi 15 janvier 2022 à L’Azimut – Théâtre La Piscine

Au printemps 2020, la metteuse en scène Anne-Laure Liégeois a eu une idée : elle a demandé à des auteurs et autrices parmi les plus reconnus du moment d’imaginer des histoires autour du fléau et de la fuite. Pour nous faire goûter ces textes aux couleurs et aux émotions très variées, Anne-Laure Liégeois a eu l’idée d’un dispositif inédit !

Tarif plein : 20€ / réduit : 15€ / super réduit : 10€

Anne-Laure Liégeois L’Azimut – Théâtre La Piscine 254, avenue de la Division Leclerc 92290 châtenay-Malabry Châtenay-Malabry Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-13T20:30:00 2022-01-13T22:15:00;2022-01-14T20:30:00 2022-01-14T22:15:00;2022-01-15T17:00:00 2022-01-15T18:45:00;2022-01-15T20:00:00 2022-01-15T21:45:00

