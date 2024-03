Fugue : visite libre dans le parc et le vignoble de Savennières Parc du château des vaults Savennières, samedi 1 juin 2024.

Fugue : visite libre dans le parc et le vignoble de Savennières Visite libre avec des fiches thématiques. 1 et 2 juin Parc du château des vaults Entrée offerte

Munis d’un carnet, partez explorer les différents univers du Château des Vaults : le vignoble, la vie du sol, la botanique, la demeure angevine…

Cette promenade vous propose un autre regard sur le paysage, non plus le regard du spectateur mais le regard de l’acteur qui pénètre un territoire fragile, unique, riche d’une vie mystérieuse à observer, à écouter, à sentir, à toucher, à goûter, à comprendre ; vous marcherez sur la piste d’un vin vivant, les pieds dans le paysage, pour finir le nez dans le verre, si vous le souhaitez. Possibilité de vente de vins au verre en fin de promenade.

Parc du château des vaults 1, place du Mail, Savennières, Maine-et-Loire, Pays de la Loire Savennières 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire Le parc paysager, remodelé en 1852, autour d’une boire et d’un étang est établi entre les coteaux arides voués à la vigne et la vallée de la Loire. Le paysage recomposé d’essences rares et exotiques, cyprès de Lambert, chênes verts, cyprès chauves, platanes, répond aux façades du château embaumant, au fil des saisons, les glycines, le jasmin ou les roses. Collections remarquables de bulbes, d’iris, d’agapanthes, d’hydrangeas et de roses.

©PhilippeCaharel