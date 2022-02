Fugue Centre culturel Alban-Minville Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Fugue Centre culturel Alban-Minville, 31 mars 2022, Toulouse. Fugue

Centre culturel Alban-Minville, le jeudi 31 mars à 18:45

Spectacle en déambulation —————————- **Cie Les Toiles Cirées** Frida part, sans mot dire, sans savoir où ni comment ni pourquoi. Sans préavis. Elle fugue, le jour de ses trente ans, s’échappe des bougies, des lignes droites, d’aujourd’hui. Avance et se perd là où il y a de la lumière ou du silence. Elle en rencontre d’autres, des comme elle. Qui ont ressenti ce besoin du pas de côté. Cet élan vital. Toute une communauté en fait. En fugue. **Mise en scène et jeu** Anna Liabeuf / **Jeu** Antoine Johannin / **Écriture** Perrine Bignon / **Création sonore** Clémence Aumond

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Culture Centre culturel Alban-Minville 1 Place Martin Luther King, 31100 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-31T18:45:00 2022-03-31T23:59:00

