Fugue 31 – Chute(s), un dernier souvenir sonore Théâtre 13 – Seine, 13 décembre 2022, Paris.

Du mardi 13 décembre 2022 au mercredi 14 décembre 2022 :

mercredi

de 20h00 à 21h00

mardi

de 21h00 à 22h00

. payant De 6 € à 12 €

Sur un plateau organisé en un studio de radio, « Chute(s) » est une plongée vertigineuse au cœur des images, sons et bribes d’histoires qui se bousculent dans la tête d’un jeune musicien.

dans le cadre du Festival Impatience 2022

Chute(s) saisit les derniers instants de Romain, qui se souvient de Léopold et Lola, de ce qu’ils ont traversé ensemble, de l’amour qui unissait son couple d’ami·es et qui a volé en éclat, emportant avec lui le trio qu’ils formaient. En recomposant les bribes de son passé à l’aide de ses instruments et de ses micros, Romain contemple les traces de ce qu’il a voulu être, pris dans les mensonges, les projections et les injonctions à réussir.

En figurant l’espace mental du jeune homme comme un studio de radio où prennent place les trois personnages, Rémy Bouchinet et Romain Gneouchev rendent audible la façon dont ils perçoivent le monde. Le dispositif permet un effet de zoom sonore, quand chacun vient confier son récit : ce que les micros captent, c’est cette fragilité que seule l’amplification permet d’entendre, au cœur d’une création sonore et musicale qui souligne les souffles et les détails dans un mouvement ondulatoire hypnotique.

Théâtre 13 – Seine 30 rue du Chevaleret 75013 Paris

https://www.theatre13.com/saison/spectacle/chute-s-un-dernier-souvenir-sonore

