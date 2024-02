FUGAIN FAIT BANDAPART SALLE MARCILLET Sedan, samedi 13 avril 2024.

On sort de cette période avec une grosse envie de se retrouver, de se refaire du bienà l’âme et même mieux qu’avant !Pour ce nouveau spectacle, aller à l’essentiel, pour moi et pour nous tous, c’était defaire simple, sans falbala, pour que les émotions restent intactes. On a pris desincontournables, des éternelles et des inédites. On a tout mélangé, on a rajouté,réajusté et mis sur pied ce moment de musique, de mots et de chansons qu’on vapasser ensemble.Quant à ma bande, je vous jure qu’elle n’est pas comme les autres, elle est vraimentà part ! Fugain fait Bandapart , un spectacle qui a toutes les chances d’évoluer encoreet encore… Tant que je serai vivant.Michel FUGAIN

Tarif : 37.50 – 37.50 euros.

Début : 2024-04-13 à 20:30

SALLE MARCILLET PLACE CRUSSY 08200 Sedan 08