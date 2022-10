FUGAIN FAIT BANDAPART, 25 janvier 2023, .

FUGAIN FAIT BANDAPART



2023-01-25 20:30:00 – 2023-01-25

40.2 EUR 40.2 50.2 Pour ce nouveau spectacle, aller à l’essentiel, pour moi et pour nous tous, c’était de faire simple, sans falbala, pour que les émotions restent intactes. On a pris des incontournables, des éternelles et des inédites. On a tout mélangé, on a rajouté, réajusté et mis sur pied ce moment de musique, de mots et de chansons qu’on va passer ensemble.

Quant à ma bande, je vous jure que c’est une bande pas comme les autres, vraiment à part. Donc très logiquement on s’est dit : Bandapart !… Et hop !

Michel Fugain fête ses 80 ans avec un nouveau spectacle : Fugain fait Bandapart

« On sort de cette période avec une grosse envie de se retrouver, de se refaire du bien à l’âme et même mieux qu’avant !

