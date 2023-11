Fuego : soirée 100% raï à La Cité Fertile La Cité Fertile Pantin, 1 décembre 2023, Pantin.

Le vendredi 01 décembre 2023

de 19h30 à 01h00

.Tout public. gratuit

Cet hiver, la Cité Fertile canalise les énergies, les voix et les corps autour du global dancefloor et vous donne rendez-vous pour les Fuego, des soirées clubs qui font monter la température. Pendant six mois, collectifs résidents, djs de feu viendront réchauffer les corps et les cœurs dans le bar de cette ancienne gare. Et pour cette 2e édition Fuego, la Cité Fertile invite la dj La Louuve pour une soirée 100 % raï.

LA LOUUVE

Usant d’un contrôleur comme du volant d’une voiture bélier, La Louuve t’aligne les chocs frontaux à mesure qu’elle drift dans les ruelles malfamées d’Afrique du Nord. De transitions en têtes à queue, elle te passe en revue raï éthylique, Electro Maghreb, Afro Gnawa, Dabke, Sharqi & Mahragan pour finalement te faire déflagrer une tripotée de BPMs artisanaux, l’espace d’une rotation pointant de la Mauritanie à l’Iran. Trônant à l’ombre de sa pègre Wah Wah Production, elle incarne ce que l’hyperactivisme antihype à de plus ambiancé et de patibulaire. Touça dans le souterrain des cauchemars orientalistes.

FOOD & DRINKS

Bar et restauration sur place

BILLETTERIE

Billetterie gratuite : Shotgun

https://shotgun.live/events/fuego-soiree-rai-a-la-cite-fertile

La Cité Fertile 14 Avenue Edouard Vaillant 93500 Pantin

Contact : https://citefertile.com/evenement/fuego-soiree-100-rai-avec-la-louuve/

