Fucking Violence + Disturb + Wide Shut

Fucking Violence + Disturb + Wide Shut, 29 juin 2022, . Fucking Violence + Disturb + Wide Shut

2022-06-29 – 2022-06-29 10 10 Le 29 Juin, accrochez vous, il va y avoir du sale au Molotov !



Les Brésiliens de Fucking Violence feront un arrêt à Marseille, au Molotov pour défendre le Hardcore Brésilien !

Pour les accompagner, nous avons le plaisir de recevoir les Wide Shut de Bordeaux et reprogrammer les Disturb pour compléter le plateau avec une touche marseillaise !



Maintenant, vous êtes prévenus, rendez vous le 29 Juin pour une soirée remplie d’amour et de pied-bouche !



Fucking Violence : HxC (Brésil)

Disturb : HxC (Marseille)

Wide Shut : HxC (Bordeaux) Rendez-vous au Molotov : Fucking Violence + Disturb + Wide Shut. Le 29 Juin, accrochez vous, il va y avoir du sale au Molotov !



Les Brésiliens de Fucking Violence feront un arrêt à Marseille, au Molotov pour défendre le Hardcore Brésilien !

Pour les accompagner, nous avons le plaisir de recevoir les Wide Shut de Bordeaux et reprogrammer les Disturb pour compléter le plateau avec une touche marseillaise !



Maintenant, vous êtes prévenus, rendez vous le 29 Juin pour une soirée remplie d’amour et de pied-bouche !



Fucking Violence : HxC (Brésil)

Disturb : HxC (Marseille)

Wide Shut : HxC (Bordeaux) dernière mise à jour : 2022-05-25 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville