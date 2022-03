FSR — COHUE Montpellier, 28 avril 2022, Montpellier.

FSR — COHUE Montpellier

2022-04-28 – 2022-04-28

Montpellier Hérault

Six artistes se proposent de dénicher les points aveugles et les spécificités du lieu qui les reçoit. Sous le signe de la rencontre, Geste de démarrage invite le public à déplacer, affiner, décupler sa perception. Au moyen d’une déambulation commune, l’infiniment grand se raccorde à l’infiniment petit. Mais que devient le geste chorégraphique lorsque les frontières de la scène s’estompent ?

► cohue, un nom pour dire le tumulte des idées et la collaboration amicale de plusieurs artistes aux esthétiques contrastées. Fondé en 2020 à Montpellier, le collectif réunit Clarissa Baumann, Lucille Belland, Philipp Enders, Lisanne Goodhue, Kidows Kim et Daniel Lühmann. Forts des horizons et disciplines hétéroclites qui dessinent leurs parcours, ils décident d’allier leurs désirs à la suite du master exerce effectué à ICI—CCN-Montpellier, et créent un « laboratoire chorégraphique » où se répondent points de friction et d’ouverture.

