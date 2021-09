Roubaix STAB Vélodrome couvert régional Jean-Stablinski Nord, Roubaix FSP – Gala de MMA STAB Vélodrome couvert régional Jean-Stablinski Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

FSP – Gala de MMA STAB Vélodrome couvert régional Jean-Stablinski, 18 septembre 2021, Roubaix. FSP – Gala de MMA

STAB Vélodrome couvert régional Jean-Stablinski, le samedi 18 septembre à 18:30

**7 combats professionnels** Depuis 2020, le MMA (arts martiaux mixtes) est une discipline reconnue, encadrée par la FMMAF (Fédération Mixed Martial Arts France). _* port du masque obligatoire / événement soumis au Passe sanitaire_

30€ en tribune / 40€ en bord de cage

1er événement de MMA “professionnel” dans les Hauts de France. STAB Vélodrome couvert régional Jean-Stablinski 59 rue Alexandre Fleming, Roubaix Roubaix Sud Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T18:30:00 2021-09-18T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu STAB Vélodrome couvert régional Jean-Stablinski Adresse 59 rue Alexandre Fleming, Roubaix Ville Roubaix lieuville STAB Vélodrome couvert régional Jean-Stablinski Roubaix