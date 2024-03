FSDS Cup 2024 Adelans-et-le-Val-de-Bithaine, samedi 6 avril 2024.

FSDS Cup 2024 Adelans-et-le-Val-de-Bithaine Haute-Saône

C’est avec l’aide de Alpen et Tandem Animaux que les 6 et 7 avril prochain aura lieu la FSDS CUP 2024. Seront réunis les 35 meilleurs Border Collie pour disputer le titre de French National Champion. Une rigoureuse sélection a été faite en amont pour sélectionner les meilleurs chiens, dont certains ont participé au dernier championnat du Monde…

Chaque chien devra conduire un lot de brebis selon un parcours défini par le juge internationale, Frauke Spengler, venue spécialement d’Allemagne pour cette occasion.

Cette compétition se déroulera sur 2 jours samedi 6 avril aura lieu la demi-finale et les 25 meilleurs disputeront la finale le dimanche, le parcours comprenant plus de difficultés.

Le but de cette compétition est de tester la capacité d’un chien, dans un travail d’équipe avec le conducteur, à gérer correctement les brebis dans les différentes circonstances rencontrées lors du travail quotidien. D’où les diverses épreuves telles que la recherche, la conduite, la séparation, le parc et le single, tâches qui peuvent être rencontrées au quotidien par l’éleveur ou le berger.

Ces épreuves contribuent à la réalisation de l’objectif principal de la FSDS promouvoir et favoriser l’élevage, la formation et l’amélioration du chien de berger de travail et ainsi assurer la meilleure gestion du cheptel.

N’hésitez en pas à venir en famille pour admirer le travail de ces chiens extraordinaires sur le terrain départemental du val de Bithaine de 8h30 à 17h.

Entrée gratuite. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06

fin : 2024-04-07

Terrain départemental

Adelans-et-le-Val-de-Bithaine 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté alpenplaneteverte@orange.fr

