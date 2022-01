Frustration x We Hate You Please Die [concert post punk new wave] Albi Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

Frustration x We Hate You Please Die [concert post punk new wave] Albi, 26 février 2022, Albi. Frustration x We Hate You Please Die [concert post punk new wave] Salle de l’Athanor Place de l’amitié entre les peuples Albi

2022-02-26 20:00:00 20:00:00 – 2022-02-26 23:59:00 23:59:00 Salle de l’Athanor Place de l’amitié entre les peuples

Albi Tarn EUR 16 20 Concert post punk – new wave avec Frustration, We Hate You Please Die et DJ Fumier à Albi le 5 mars, organisé par Pollux Asso communication@polluxasso.com +33 5 63 54 52 70 http://www.polluxasso.com/evenements_full/frustration-whypd/ Salle de l’Athanor Place de l’amitié entre les peuples Albi

dernière mise à jour : 2022-01-21 par

Détails Catégories d’évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Albi Adresse Salle de l'Athanor Place de l'amitié entre les peuples Ville Albi lieuville Salle de l'Athanor Place de l'amitié entre les peuples Albi

Albi Albi https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albi/