**FRUSTRATION** et **VOX LOW** feront un Paris-Limoges pour célébrer les 15 ans de Born Bad Records ici, au CCM John Lennon. S’il n’est plus utile de présenter les premiers, qui ont très largement œuvré à la reconnaissance du label, précisons tout de même que l’on étiquette aussi Vox Low post punk, cold wave. Leur excellent premier album, sorti en 2018, révèle une voix monocorde, une froideur à la fois indus, à la fois discoïde, une atmosphère aux rythmiques tout autant mécaniques qu’hypnotiques. **Tarifs :** **- sur place : 23€** **- résas : 20€** **- adhérents : 17€** Avec la fédération Hiero Limoges et Megablast Les Centres Culturels ne font pas de billetterie pour ce spectacle [https://www.youtube.com/watch?v=rSligFYu6dA&t=14s](https://www.youtube.com/watch?v=rSligFYu6dA&t=14s) Pour fêter ses 15 ans, le label « Born Bad » invite Frustration et Vox Low à se partager la scène du Centre Culturel John-Lennon. Centre Culturel John-Lennon 41, ter route de feytiat, 87000 Limoges Eyjeaux Haute-Vienne

