Cela fait maintenant une bonne quinzaine d’année que **Frustration** fait régner sa loi sur le post-punk hexagonal. Les voilà de retour à La CLEF après deux ans d’attente fébrile suite à une résidence ici en… décembre 2019 ! Les plus vieux pensionnaires de l’écurie Born Bad Records sont de retour pour marquer les 15 ans du label dont ils sont aussi l’un des groupes emblématiques. Frustration sortira l’artillerie lourde, entre classiques de toujours et extraits de l’excellent dernier album « So Cold Streams », où l’on croise notamment Sleaford Mods. Le groupe y réussit le petit exploit de ne pas trahir sa ligne de conduite tout en proposant des choses inédites, notamment à travers des textes plus engagés que jamais ou des rapprochements avec tout un pan de la mythologie cold wave. [www.bornbadrecords.net/artists/frustration](https://www.bornbadrecords.net/artists/frustration/) [[https://youtu.be/j7qQ6wGrdqQ](https://youtu.be/j7qQ6wGrdqQ)](https://youtu.be/j7qQ6wGrdqQ) Les parisiens de **Vox Low** sont probablement les plus proches parents de Frustration avec un post-punk / cold wave très musclé qui puise ses influences aussi bien chez Primal Scream que chez… Gary Numan ! Fidèle à une volonté d’indépendance et d’expérimentation, le quatuor alterne les sorties sur Born Bad Records et les expériences avec de petits labels. En concert, on reste scotché par l’un des rares formations à avoir su surfer avec classe entre les influences sixties–rockabilly et la techno froide et minimale venant du côté de Cologne ou de de Berlin. [https://www.bornbadrecords.net/artists/vox-low](https://www.bornbadrecords.net/artists/vox-low/) [[https://youtu.be/sacXfb13ZJY](https://youtu.be/sacXfb13ZJY)](https://youtu.be/sacXfb13ZJY) **Bryan’s Magic Tears** vient de sortir son troisième album « Vacuum Sealed », chez Born Bad Records, déjà l’un des classiques à guitares du début des années 2000. Pour ceux qui ont déjà eu la chance de les voir sur scène, « Vacuum Sealed » est l’évidente confirmation d’un groupe qui témoigne désormais de l’assurance des plus grands, mais continue à se renouveler, prêt à assumer une place centrale dans le rock psyché français d’aujourd’hui. _ »L’énergie de ces sales gosses n’est pas entamée : un son très gras, méthodiquement pilé, oscillant entre The Smashing Pumpkins et Sonic Youth »_ – Mowno _ »Fermez les yeux : nous sommes en 1990 et un grand disque de rock vient de sortir »_ – Gonzaï [www.bornbadrecords.net/artists/bryans-magic-tears ](https://www.bornbadrecords.net/artists/bryans-magic-tears/)[[https://youtu.be/7yB9hjYkGUA](https://youtu.be/7yB9hjYkGUA)](https://youtu.be/7yB9hjYkGUA)

Pour les 15 ans de Born Bad Records, Frustration mène la danse avec deux autre pépites du fameux label de « rock’n’roll contemporain »

