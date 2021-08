Aix-en-Provence 6Mic Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône FRUSTRATION + USÉ | Soirée spéciale Born Bad Records 6Mic Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

SOIRÉE SPÉCIALE AUTOUR DU LABEL BORN BAD RECORDS Fondé en 2006 par Jean-Baptiste Guillot, BORN BAD RECORDS est un label de rock and roll contemporain, fuyant le ‘revivalisme’ de nombre de ses pairs, le label plébiscite des groupes (pour l’essentiel français) qui essayent de proposer un son différent et nouveau dans un genre musical sclérosé. Il a été créé en parallèle du magasin de disques bien connu de la rue Keller à Paris dans le quartier Bastille, monté par Iwan Lozach et Mark Adolph en 1998. **FRUSTRATION** Les présenter une énième fois serait leur manquer de respect. Mais rappeler pourquoi ils sont importants ne peut pas faire de mal. Historiquement liés à la montée de puissance de Born Bad Records, dont ils furent la toute première sortie, les membres de Frustration font figure de grands frères bienveillants de toute la scène indé française. **USÉ** USÉ c’est un mec qui arrive seul sur scène armé d’une batterie et d’une guitare posée devant lui. En moins de temps qu’il n’en faut pour le dire, vous assistez à un déchainement rythmique, une séance hypnotique collective, expérience chamanique, le fatras des tom, caisses claires et cymbales, cordes de guitares, tout ca vous ramène à l’état primal. INFOS PRATIQUES Tarifs : 15€ / 12€ Billets : [https://bit.ly/frustration-use-tickets](https://bit.ly/frustration-use-tickets) Début du concert : 20h30 Ouverture des portes : 19h00 Bar & Restauration sur place

6Mic Chemin des Aubépines, 13090 Aix-en-Provence

