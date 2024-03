FRUSTRATION Rock School Barbey Bordeaux, jeudi 26 septembre 2024.

FRUSTRATION Frustration en concert à la Rock School Barbey Jeudi 26 septembre, 20h30 Rock School Barbey 20€ en prévente, 23€ sur place

Frustration vient à peine de souffler ses vingt bougies que déjà le groupe fête un autre évènement majeur : la sortie de son sixième album, le très attendu « Our Decisions ». Frustration, c’est le parcours sans faute d’enfants sauvages du rock français : des débuts remuants au sein de la bien nommée Happy Family – la clique de rockeurs DIY gravitant autour du disquaire parisien Born Bad -à l’ancrage progressif du groupe dans le milieu de l’underground punk hexagonal et européen, de la montée en puissance au tournant des années 2010 à la mutation du groupe en une véritable force fédératrice de toutes les tribus du rock’n’roll, le groupe a écrit l’un des plus beaux chapitres du rock français et en est devenu l’acteur le plus emblématique. La cause est désormais entendue par tous.

Rock School Barbey 18 cours Barbey Bordeaux 33800 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine

