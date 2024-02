FRUSTRATION MARTIN DUPONT LE TRANSBORDEUR Villeurbanne, jeudi 13 juin 2024.

Les présenter une énième fois serait leur manquer de respect. Mais rappeler pourquoi ils sont importants ne peut pas faire de mal. Historiquement liés à la montée de puissance de Born Bad Records, dont ils furent la toute première sortie, les membres de FRUSTRATION font figure de grands frères bienveillants de toute la scène indé française. Leur parcours même est symbolique : issus du milieu garage qui tournait en circuit fermé dans les années 90, ils ont délaissé le rock à tatouages/gomina pour tenter autre chose – un truc à la croisée du punk et de la cold wave, de Metal Urbain, Killing Joke, et Joy Division – quand nous redécouvrions tous le patrimoine « synthwave » de la France à travers les compiles BIPPP ou Des Jeunes gens mödernes. Our decisions , leur sixième album, paraîtra le 29 mars, toujours chez Born Bad.Un nom mystérieux, des textes en anglais, une musique électronique entêtante… MARTIN DUPONT a passé plus de trente ans sous les radars, leur brève carrière de 1981 à 1987 se figeant après trois albums devenus cultes. Ils reviennent gonflés à bloc après un succès inattendu aux Etats-Unis, sous l’égide du label new-yorkais Minimal Wave. Adoubés par des figures aussi diverses que prestigieuses telles que Marcel Dettman, Tricky, MadLib, ou encore Theophilus London, leur signature cold fait encore de nouvelles émules.DJ CHUIMIX dort au milieu de ses disques, et a fait ses armes du côté des Rave-Cave sans surveillance. Avec des influences bien marquées par un groupe anglais très connu signé chez Mute, rien ne lui échappe et son DJ-bag est toujours bien rempli. Créateur du jeune label Criminal Justice Act, il nous fera le plaisir de hoster la soirée.

