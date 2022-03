Frülingsfest Lauterbourg Lauterbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Lauterbourg

Frülingsfest Lauterbourg, 23 avril 2022, Lauterbourg.

2022-04-23 18:30:00

Lauterbourg Bas-Rhin Lauterbourg EUR Fête du printemps organisée par l’US Oberlauterbach/Eberbach et animée par les ZILLERTALLER HADERLUMPEN et le DJ Jean Wine. Au menu Wienerschnitzel, frites ou asiiette tyrolienne – dessert / café. Réservation obligatoire. +33 6 86 67 54 11 Fête du printemps organisée par l’US Oberlauterbach/Eberbach et animée par les ZILLERTALLER HADERLUMPEN et le DJ Jean Wine. Au menu Wienerschnitzel, frites ou asiiette tyrolienne – dessert / café. Réservation obligatoire. Lauterbourg

