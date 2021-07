Fruits sauvages : délicieux ou dangereux Rott, 26 septembre 2021-26 septembre 2021, Rott.

Rott 67160 Rott

Chênes, aubépines, troènes, hêtres, prunelliers et autres cornouillers offrent leurs fruits, par millions, aux oiseaux et aux petits mammifères. Nous aussi en profitons pour confectionner de délicieuses confitures, des tartes et toutes sortes de préparations succulentes. Mais comment s’assurer que le fruit de notre récolte est bien comestible ? Quelles sont les espèces dont il faut se méfier ? Pour répondre à ces questions, rien ne vaut une petite balade en forêt, le long des lisières et des haies.

